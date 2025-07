Das Gebäude steht leer, ist verhangen und offenbar teilweise baufällig. Sicherheitshalber wurde der Bereich am Freitag abgesperrt.

Ehemalige Marktwirtschaft in der Brüderstraße bröckelt

Gefahr in Halles Altstadt

Mitarbeiter des Ordnungsamtes sichern den Bereich an der ehemaligen Marktwirtschaft.

Halle (Saale)/MZ - In der Ecke Kleine Steinstraße/Brüderstraße in Halles Altstadt macht die ehemalige Marktwirtschaft Sorgen. Am Freitag schlugen Passanten Alarm, weil Teile der Fassade abbröckelten und herabstürzten. Das leerstehende Gebäude ist bereits mit Planen verhangen.