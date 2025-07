Wieder freier Blick: Die Fassadensanierung an der Ulrichskirche in Halle ist weiter vorangekommen.

Kein Gerüst mehr am Ostchor - Arbeiten an der Ulrichskirche in Halle kommen voran

Halle (Saale)/MZ. - Nach drei Jahren wird das Gerüst am Ostchor wieder abmontiert: Die Fassadenarbeiten an der Konzertkirche Ulrichskirche kommen voran. Anfang Juli 2022 war mit dem dritten Bauabschnitt begonnen worden, am Freitag rückten nun die Gerüstbauer an.

Die Reparaturen umfassen die Erstellung neuer Kirchenfenster an der Südseite des Chores. Teilweise vorhandene alte Notfenster aus Holz werden durch Kirchenfenster mit Metallsprossen nach historischem Vorbild ersetzt. Die Fassaden werden von Verkrustungen und Schmutz gereinigt, Fugen werden neu vermörtelt, Fehlstellen in Steinen ergänzt oder einzelne Steine neu erstellt sowie Putzflächen ausgebessert.

Bereits 2010 waren an der Südseite und von 2018 bis 2019 an der West-, und Teilen der Nordseite der denkmalgeschützten Kirche das Mauerwerk und die Strebepfeiler statisch gesichert und die Kirchenfenster repariert worden. Die Ulrichskirche wird seit 1976 als Konzertkirche genutzt.