weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Video: Campus Handwerk in Halle - Richtfest für moderne Ausbildungsstätte

Richtfest für moderne Ausbildungsstätte Campus Handwerk in Halle: Das künftige Kronjuwel handwerklicher Bildung

Der Campus Handwerk in Osendorf, eine hochmoderne Ausbildungsstätte der Handwerkskammer Halle, nimmt Gestalt an. Die Verantwortlichen können die Fertigstellung kaum erwarten. Denn das Handwerk braucht dringend Nachwuchs.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 10.09.2025, 17:54
Auf baldige Fertigstellung: Dachdeckermeister Sven Hinrichs und Halles Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf stoßen beim Richtfest auf den Campus Handwerk an.
Auf baldige Fertigstellung: Dachdeckermeister Sven Hinrichs und Halles Handwerkskammerpräsident Thomas Keindorf stoßen beim Richtfest auf den Campus Handwerk an. (Foto: Handwerkskammer Halle)

Halle (Saale)/MZ - Als „Kronjuwel handwerklicher Bildung“ bezeichnete Thomas Keindorf, Präsident der Handwerkskammer Halle, den Campus Handwerk. Der entsteht derzeit am halleschen Stadtrand in Osendorf - in der Straße der Handwerker - und dient der Handwerkskammer künftig als Bildungs- und Technologiezentrum. Beim Richtfest am Mittwoch waren noch ein paar weitere Superlative zu hören.