Drei Landwirte aus dem Burgenlandkreis ziehen ein Ernte-Fazit. Welche Unterschiede es zwischen konventionellem und ökologischem Anbau gibt und welche Rolle der Krieg in der Ukraine spielt.

Die Landwirte des Burgenlandkreises – hier ein Foto von einem Feld bei Lützen vom Sommer – sind größtenteils zufrieden mit der diesjährigen Getreideernte. Sie erwähnen aber auch einiges Negatives.

Teuchern/Langendorf/MZ. - Die Landwirte des Burgenlandkreises können größtenteils zufrieden mit der diesjährigen Ernte sein. Von guten Ergebnissen und im Landesvergleich auch guten Qualitäten berichtet Tina Eulau. Die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands weist aber darauf hin, dass die Getreidepreise wie auch die Kartoffelpreise „derzeit sehr schlecht“ seien.