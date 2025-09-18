Rettung für das Capitol Kino Bernburg? Mit einer Crowdfunding-Aktion wollen Unterstützer das traditionsreiche Filmtheater vor der Schließung bewahren. Auch Ideen und Engagement sind gefragt.

Hilfswelle für Capitol Kino Bernburg rollt an - nicht nur mit Spenden wird geholfen

Das Capitol Kino Bernburg steht vor dem Aus. Eine Spendenaktion soll das Kulturerbe retten.

Bernburg/MZ. - „Rettet das letzte Art-Déco Kino Deutschlands – das Capitol Bernburg!“, heißt es in dem eindringlichen Aufruf, der seit wenigen Tagen die Runde durch den Status zahlreicher Whats-App-Nutzer in und um Bernburg macht. Er ist Teil einer großen Spendensammlung, die für die Rettung des Bernburger Capitol Kinos ins Leben gerufen wurde. Die Idee dazu hatte Bernburgs Citymanager Roger Warthemann.