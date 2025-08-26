Das traditionsreiche Lichtspielhaus an der Auguststraße in Bernburg ist in der Not. Woran das liegt und wie dem Capitol geholfen werden kann.

Bernburgs Kino in der Krise - so könnte geholfen werden

Gonnie van de Merwe und Maik Erdmann sorgen sich um die Zukunft des Capitol Kinos in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Für Gonnie van die Merwe war es Liebe auf den ersten Blick, als sie das erste Mal das Capitol Kino in Bernburg betrat und es dann auch kurze Zeit später mit ihrem Mann kaufte. Das ist nun 15 Jahre her. Doch ob es auch weitere Jahre bestehen bleibt, ist völlig offen.