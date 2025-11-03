Wenn Azubis Probleme haben, muss ihr Weg nicht mit einer abgebrochenen Ausbildung enden. Ein Beispiel aus Reppichau zeigt, wie ein Neustart gelingen kann.

Zweite Chance in der Kunstschmiede: So schafft ein Azubi aus Reppichau den Neustart

Das Eisen schmieden, solange es heiß ist: Chef Frank Schönemann (re.) zählt auf seinen Auszubildenden Jason Maximilian Wolff.

Reppichau/MZ. - „Er ist pünktlich, höflich und zuverlässig – das passt schon.“ In diesen Punkten ist Frank Schönemann zufrieden mit seinem Azubi Jason Maximilian Wolff. Und doch gab es Grund zur Sorge, als der junge Mann seine Ausbildung zum Metallbauer in Schönemanns Kunstschmiede in Reppichau machte. Die Noten in der Berufsschule, vor allem in Deutsch, ließen sehr zu wünschen übrig. Dass der heute 18-Jährige seine Ausbildung mit allen Prüfungen wie geplant nach 3,5 Jahren bestehen würde, schien sehr unwahrscheinlich.