Trotz Vogelgrippe-Situation Darum kann die Geflügelschau in Alsleben trotzdem stattfinden
Fast 900 Tiere werden am Wochenende gezeigt und bewertet. Welche Vorsichtsmaßnahmen die Züchter getroffen haben.
03.11.2025, 19:38
Alsleben/MZ. - Die Federn breit und glänzend, die Beine bzw. Läufe kräftig gelb, die Brust breit und gut gewölbt, der Kamm mittelgroß und aufrecht: So sollte ein Huhn der Rasse Zwerg-Barnevelder idealerweise aussehen. Auf solche Feinheiten haben die Preisrichter bei der 38. Saaletalschau , zugleich Kreis- und Kreisjugendschau, in Alsleben genau geachtet – und Erhard Apitz ist dies besonders gut gelungen.