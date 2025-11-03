Fast 900 Tiere werden am Wochenende gezeigt und bewertet. Welche Vorsichtsmaßnahmen die Züchter getroffen haben.

Erhard Apitz (v.li.), Tim Turek und Günter Weirauch wurden jeweils Kreis- als auch Vereinsmeister.

Alsleben/MZ. - Die Federn breit und glänzend, die Beine bzw. Läufe kräftig gelb, die Brust breit und gut gewölbt, der Kamm mittelgroß und aufrecht: So sollte ein Huhn der Rasse Zwerg-Barnevelder idealerweise aussehen. Auf solche Feinheiten haben die Preisrichter bei der 38. Saaletalschau , zugleich Kreis- und Kreisjugendschau, in Alsleben genau geachtet – und Erhard Apitz ist dies besonders gut gelungen.