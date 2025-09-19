Beim Nachhaltigkeitstag in Zeitz informierten Initiativen und Vereine am Donnerstag über umweltfreundliches Leben. Wie Passanten auf die Angebote in der Innenstadt reagierten.

Celina Oschmann, Vanessa Knop, Jasmin Zorn und Paul Blumentritt (v.l.) interessierten sich für die Projekte beim Nachhaltigkeitstag in Zeitz.

Zeitz/MZ. - „Ich versuche, mein Leben nachhaltig zu gestalten“, sagte Jasmin Zorn, während sie sich Material zum Kohlendioxid-Ausstoß anschaute. „Ich versuche, nur zweimal in der Woche Fleisch zu essen. Außerdem habe ich seit kurzem einen Garten, in dem ich Gemüse anbaue. Und beim Einkaufen achte ich auf saisonale und regionale Produkte.“ Nachhaltigkeit war am Donnerstag das große Thema auf dem Roßmarkt in Zeitz.