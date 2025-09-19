Nun ist klar, wie viel vom Infrastruktur-Sondervermögen der Bundesregierung in Dessau-Roßlau ankommt: 65 Millionen Euro. Für die Verwendung des Geldes gibt es schon viele Ideen.

Geld für Infrastruktur und Klimaschutz stellt die Bundesregierung aus einem Sondervermögenzur Verfügung.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ja ist denn heut’ schon Weihnachten? Das dürften sich die Mitarbeiter der Dessau-Roßlauer Kämmerei gefragt haben, als Mitte der Woche die Nachricht die Runde machte, wie viel Geld die Stadt aus dem Infrastruktur-Sondervermögen der Bundesregierung erhält. Rund 65,5 Millionen Euro entfallen auf die drittgrößte Stadt Sachsen-Anhalts. Zum Vergleich: Fürs aktuelle Jahr rechnet die Stadt mit regulären Einnahmen von 294 Millionen Euro. Die Finanzspritze hätte also ein Volumen von mehr als 20 Prozent der Einnahmen.