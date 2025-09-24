Schuleingangsuntersuchungen im Burgenlandkreis Kinder im Burgenlandkreis schneiden besonders schlecht ab: Welche Gründe eine Ärztin nennt
Bei Schuleingangsuntersuchungen zeigen die Kinder aus dem Burgenlandkreis seit Jahren Defizite und liegen in den meisten Bereichen unter dem Landesdurchschnitt. Auffällig sind Artikulations- und Grammatikschwächen. Wie den schlechten Ergebnissen entgegengewirkt werden soll.
24.09.2025, 06:00
Weissenfels/MZ. - Würden die Schuleingangsuntersuchungen auch wirklich über die Einschulung entscheiden, müssten wohl viele angehende Erstklässler aus dem Burgenlandkreis bangen. Bereits in den vergangenen Jahren schnitten die in der Regel Fünf- bis Sechsjährigen der Region zumeist schlechter als der Landesdurchschnitt ab. Bei der jüngsten Untersuchung ging es teils noch weiter bergab.