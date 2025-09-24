Bei Schuleingangsuntersuchungen zeigen die Kinder aus dem Burgenlandkreis seit Jahren Defizite und liegen in den meisten Bereichen unter dem Landesdurchschnitt. Auffällig sind Artikulations- und Grammatikschwächen. Wie den schlechten Ergebnissen entgegengewirkt werden soll.

Kinder im Burgenlandkreis schneiden besonders schlecht ab: Welche Gründe eine Ärztin nennt

Die Kinder aus dem Burgenlandkreis schneiden bei den Schuleingangsuntersuchungen, wozu auch das Erkennen und Nachzeichnen von Formen zählt, in vielen Bereichen schlechter ab als der Durchschnitt der Gleichaltrigen in Sachsen-Anhalt.

Weissenfels/MZ. - Würden die Schuleingangsuntersuchungen auch wirklich über die Einschulung entscheiden, müssten wohl viele angehende Erstklässler aus dem Burgenlandkreis bangen. Bereits in den vergangenen Jahren schnitten die in der Regel Fünf- bis Sechsjährigen der Region zumeist schlechter als der Landesdurchschnitt ab. Bei der jüngsten Untersuchung ging es teils noch weiter bergab.