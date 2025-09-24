12,3 Millionen Euro für Aschersleben, 2,8 Millionen für das Seeland: Der Bund verteilt Mittel aus einem Sondervermögen. Welche Straßen, Brücken und Projekte in der Region davon profitieren könnten – und wo es Bedenken gibt.

Millionen für marode Straßen und Brücken: Aschersleben und Seeland beraten über Geldsegen

Kaputte Brücken – wie im Salzkoth – gibt’s in Aschersleben viele. Einige mussten sogar abgerissen werden. Wer vom Geldsegen profitiert, wird nun beraten.

Aschersleben/Seeland/MZ. - 12,35 Millionen Euro für Aschersleben. 2,84 Millionen für das Seeland. Es ist ein warmer Geldregen, der unverhofft Anfang des kommenden Jahres über Sachsen-Anhalt fallen und auch in der Region Infrastruktur und Klimaschutz verbessern soll. Und nun in Amtsstuben und Ratssitzungen für geschäftiges Treiben sorgt.