Eine Petition, die sich gegen die geplanten späteren Schulanfangszeiten richtet, wird binnen kurzer Zeit von hunderten Menschen unterschrieben. Welche Probleme gesehen werden.

Späterer Schulstart im Kreis Wittenberg: Wie Eltern jetzt reagieren

Nach den Plänen der Verwaltung ändern sich Mitte Dezember die Abfahrtszeiten zahlreicher Busse im Landkreis Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - So ganz glatt dürfte die angekündigte Verschiebung der Anfangszeiten in zahlreichen Schulen des Landkreises nicht über die Bühne gehen. Wie berichtet plant die Verwaltung ab 15. Dezember einen späteren Start des Unterrichts.