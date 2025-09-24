Ein Lotto-Spieler aus dem Burgenlandkreis hat beim Eurojackpot gewonnen. Es ist bereits der 48. Hochgewinn für den Landkreis in diesem Jahr.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Der Herbst beginnt für einen Lotto-Spieler aus dem Burgenlandkreis mit einem Geldsegen. Bei der aktuellen Eurojackpot-Ziehung am Dienstagabend (23. September) erzielte der oder die Glückliche fünf Richtige und kann sich nun über einen satten Gewinn freuen.

Wie Lotto-Sachsen-Anhalt mitteilte, gehen ganze 154.159,20 Euro in den Burgendlandkreis. Der Spielschein aus dem Burgenlandkreis wurde anonym – ohne Kundenkarte – in einer Lotto-Verkaufsstelle im Saalekreis abgegeben. Darauf waren insgesamt sechs Tipps angekreuzt, der Einsatz betrug 13 Euro.

Eurojackpot: Hauptgewinn geht nach Berlin

Mit diesem Treffer gehört der Gewinner oder die Gewinnerin zu den insgesamt zwölf Spielteilnehmern aus ganz Europa, denen in dieser Ziehung fünf Richtige gelungen sind. Den Hauptgewinn sicherte sich ein Tipper aus Berlin: Dort wurden alle sieben Zahlen richtig getippt – der Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro geht damit in die Hauptstadt.

Zwar verpasste der oder die Glückliche aus dem Burgenlandkreis die beiden Eurozahlen (10 und 11), doch die fünf korrekt getippten Gewinnzahlen (7, 18, 31, 32, 33) reichen für einen satten Gewinn in Gewinnklasse 3. Die Chance auf fünf Richtige liegt bei rund 1 zu 3,1 Millionen.

Burgenlandkreis 2025 mit echter Lotto-Glückssträhne

Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert freute sich über das regionale Lotto-Glück: "Eine Glückssträhne für den Burgenlandkreis. Hier versüßt das Eurojackpot-Glück bestimmt den Herbstanfang. Ich drücke allen Lottospielern die Daumen für weitere Hochgewinne."

Der Burgenlandkreis zählt laut Lotto Sachsen-Anhalt in diesem Jahr bereits 48 Hochgewinne ab 5.000 Euro – damit bleibt die Region ein echter Glücks-Hotspot.

Der Gewinn kann ab sofort in einer der 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder direkt im Lottohaus Magdeburg eingelöst werden. Wichtig ist dafür die Spielscheinquittung, die beim Einlösen vom Terminal geprüft wird. Für die kommende Ziehung am Freitag wird dann eine Ersatzquittung ausgestellt.

Das ist der Eurojackpot

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine europaweite Lotterie, an der Spieler aus 19 Ländern teilnehmen. Getippt werden 5 aus 50 Gewinnzahlen sowie 2 aus 12 Eurozahlen. Die Ziehungen finden dienstags und freitags um 20 Uhr in Helsinki statt. Ein Tipp kostet 2 Euro. Die Lotterie gibt es seit März 2012.