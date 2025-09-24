Reisende zwischen Halle und Berlin erwarten veränderte Fahrtzeiten und teilweise weniger Züge. Wie Pendler trotzdem täglich in die Hauptstadt und zurück kommen.

Was sind die Alternativen mit dem Zug von Halle nach Berlin?

Die Zugverbindungen von Flixtrain und der Deutschen Bahn zwischen Halle und Berlin sind von Bauarbeiten der Anhalter Bahn betroffen.

Halle (Saale)/MZ. - Weniger Züge und längere Fahrzeiten: ab Mittwoch, 24. September, müssen Reisende auf der beliebten Bahnstrecke zwischen Halle und Berlin mit erheblichen Einschränkungen zurechtkommen. Davon ist die Deutsche Bahn genauso beeinflusst wie der private Anbieter Flixtrain. Durch Bauarbeiten auf der sogenannten Anhalter Bahn ziehen sich die Schwierigkeiten für Pendler bis zum 13. Dezember. Doch es gibt alternative Reisemöglichkeiten.