Die Erstklässler im Burgenlandkreis schneiden schlechter ab als Kinder in anderen Landesteilen. In welchen Bereichen das konkret der Fall ist.

Weissenfels/MZ. - Wie in den Vorjahren schneiden die Kinder im Burgenlandkreis bei den Schuleingangsuntersuchungen für dieses Schuljahr in einigen Bereichen schlechter ab als der Landesdurchschnitt. Vor allem, was gesundheitliche Aspekte anbelangt, scheint es mehr angehenden Schülern im Burgenlandkreis schlechter zu gehen als in anderen Landesteilen.