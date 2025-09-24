Sieben Meter tief und zwei Millionen Euro schwer: Am Jägergarten auf dem Quedlinburger Stiftsberg ist ein anspruchsvolles Bauprojekt fast abgeschlossen. Die alte Stützwand konnte die Last nicht mehr tragen. Was dort jetzt für Sicherheit sorgt.

Risse, Druck und Einsturzgefahr: So sichert Quedlinburg den Stiftsberg ab

Seit mehr als zwei Jahren steht an der Stützwand am Jägergarten ein Gerüst, wird an deren Sanierung gearbeitet.

Quedlinburg/MZ. - Sieben Meter tief reicht die Baugrube hinter der barocken Stützmauer am Jägergarten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg, mit deren Aushub vor mehr als zwei Jahren begonnen wurde. Nun ist hier ein Neubau entstanden.