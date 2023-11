„Dürfte gar nicht mehr da sein“: Was Stützmauer auf Stiftsberg in Quedlinburg vor Einsturz bewahrt

Quedlinburg/MZ. - Risse im Mauerwerk, Schäden an Steinen wie Fugen: „Es war klar, die Mauer ist nicht in Ordnung“, sagt Matthias Fischer-Jorzik mit Blick auf die Stützmauer am Jägergarten auf dem Stiftsberg in Quedlinburg. Eine Mauer, „zu der der Statiker gesagt hat, nach seinen Berechnungen dürfte sie gar nicht mehr da sein“, berichtet der Mitarbeiter im Sachgebiet Stiftsberg der Stadtverwaltung.