Im Mai 2024 ist in Halle eine Zweijährige an schweren Verbrühungen gestorben. Nun muss der Fall vor dem Landgericht neu verhandelt werden.

Neue Runde im Prozess um Verbrühungstod von Sophie in Halle: Bundesgericht hebt Urteil auf

Karlsruhe/Halle (Saale)/MZ/AFP. - Der Verbühungstod der kleinen Sophie aus Halle beschäftigt weiter die Justiz. Gegen den Vater der Zweijährigen war im Dezember 2024 vom Landgericht Halle wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung durch Unterlassen eine Haftstrafe von drei Jahren verhängt worden. Mutter und Großmutter des Mädchens haben sich dem Urteil zufolge ebenfalls der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, kamen aber auf Bewährung frei.