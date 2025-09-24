Kriminelle lassen sich immer neue Methoden einfallen, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen - auch in Halle und der Region. Aktuell kommt es häufig zum Anlage- und Aufgabenbetrug. Betroffene machen sich dabei sogar selbst strafbar.

Falsche Bankenprofis: Auch die Saalesparkasse rät zu Skepsis bei Beratungen im Netz und über Messenger-Gruppen.

Die Saalesparkasse warnt ihre Kunden aktuell vor neuen Betrugsmaschen. Hintergrund ist eine deutliche Zunahme an Fällen in den vergangenen Monaten. Besonders zwei Maschen stünden dabei laut des Finanzinstituts im Fokus: der Anlage- und der Aufgabenbetrug.

Soziale Netzwerke und psychologische Tricks

Beide Methoden nutzen moderne Technologien, soziale Netzwerke und psychologische Tricks, um Vertrauen zu erschleichen und Bankkunden erhebliche finanzielle und rechtliche Schäden zuzufügen, die oft erst bemerkt werden, wenn es zu spät ist.

Doch wie funktionieren die oben genannten Maschen? In vielen Fällen beginnt der Betrug oft harmlos, über ein Werbebanner auf einer Webseite, eine Nachricht in WhatsApp oder eine Einladung in eine vermeintlich seriöse Krypto-Gruppe. Die Versprechungen wirken verlockend – hohe Gewinne in kurzer Zeit, einfache Nebenverdienste mit minimalem Aufwand.

Unrealistische Gewinnversprechen

Beim Anlagebetrug locken Kriminelle mit unrealistischen Gewinnversprechen. Über gefälschte Profile, durch KI-erzeugte prominente Werbefiguren, aggressiv platzierte Online-Werbung oder sogar Anrufe werden Menschen zu Investitionen in Kryptowährungen oder Aktien verleitet.

Gerade online mahnt die Sparkasse zu besonderer Vorsicht. (Symbolfoto: dpa)

Zunächst werden Ausweiskopien oder Daten von Bank- oder Kreditkarten eingefordert, die später für den Identitätsdiebstahl missbraucht werden. Oft geben die Opfer auch Zugangsinformationen zum Online-Banking preis oder installieren Software auf ihren Endgeräten.

Es beginnt mit Testüberweisungen

Der eigentliche Betrug beginnt mit Testüberweisungen. Opfer zahlen auf ein täuschend echt gestaltetes Online-Profil kleinere Geldbeträge ein und erhalten fast postwendend Gewinne. Um den Appetit auf Rendite immer weiter zu erhöhen, erfolgen stetig lukrativere Auszahlungen.

Opfer wiegen sich in Sicherheit und riskieren dann immer größere Investitionen - Geld, das sie nie mehr wiedersehen. Ein weiteres Problem: Durch die Überweisungen unterstützen die Opfer Geldwäsche und können dafür auch rechtlich belangt werden.

Werbung mit lukrativen Nebenjobs

Beim Aufgabenbetrug werben Täter über Plattformen wie WhatsApp oder Instagram für scheinbar einfache und lukrative Nebenjobs – etwa das Liken von Videos.

Zunächst erhalten die Opfer kleine Geldbeträge. Später sollen sie jedoch selbst Geld überweisen, angeblich um größere Summen zu verdienen. Auch hier machen sich die Betroffenen der Geldwäsche strafbar.

Ein gesundes Maß an Skepsis ist nötig

Wie kann man sich vor diesen Betrugsmaschen schützen? Wichtig sei laut Sparkasse ein gesundes Maß an Skepsis gegenüber Angeboten, die zu verlockend klingen.

Man sollte keine sensiblen Daten preisgeben, keine Software auf Anweisung Unbekannter installieren und bei ungewöhnlichen Aufforderungen oder Unregelmäßigkeiten immer Rücksprache mit der eigenen Bank halten. Bei Verdacht auf Betrug können Betroffene ihre Karten unter der Notrufnummer 116 116 sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten.