  Nach fälschlichem Platzverweis gegen Chemie Leipzig: HFC verzichtet auf Protest gegen die Wertung des Skandalspiels

Der Hallesche FC hätte gegen die Wertung des von Ausschreitungen überschatteten 0:0 gegen Chemie Leipzig Protest einlegen können, verzichtet aber.

Von Tobias Grosse Aktualisiert: 23.09.2025, 19:05
Niclas Stierlin (r.) war gegen Chemie Leipzig fälschlicherweise vom Platz geflogen.
Niclas Stierlin (r.) war gegen Chemie Leipzig fälschlicherweise vom Platz geflogen. (Foto: Imago/Lobeca)

Halle/MZ. - Die Gedanken, den Ausgangspunkt dieser am Ende „Schwarzen Woche“ anzufechten, wie der Hallesche FC die acht Tage mit drei Spielen ohne Sieg in der Fußball-Regionalliga selbst nannte, sind durchaus da gewesen. Der Staffelfavorit hätte Protest gegen das 0:0 im Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig, das von heftigen Ausschreitungen beider Fanlager überschattet wurde, einlegen können, nachdem Mittelfeldabräumer Niclas Stierlin in der Schlussphase fälschlicherweise mit Gelb/Rot vom Platz gestellt worden war. Letztlich entschied sich der HFC aber gegen einen Einspruch, wie der Klub am Dienstag bestätigte.