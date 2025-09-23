Der Hallesche FC hätte gegen die Wertung des von Ausschreitungen überschatteten 0:0 gegen Chemie Leipzig Protest einlegen können, verzichtet aber.

Halle/MZ. - Die Gedanken, den Ausgangspunkt dieser am Ende „Schwarzen Woche“ anzufechten, wie der Hallesche FC die acht Tage mit drei Spielen ohne Sieg in der Fußball-Regionalliga selbst nannte, sind durchaus da gewesen. Der Staffelfavorit hätte Protest gegen das 0:0 im Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig, das von heftigen Ausschreitungen beider Fanlager überschattet wurde, einlegen können, nachdem Mittelfeldabräumer Niclas Stierlin in der Schlussphase fälschlicherweise mit Gelb/Rot vom Platz gestellt worden war. Letztlich entschied sich der HFC aber gegen einen Einspruch, wie der Klub am Dienstag bestätigte.