Weitere Themen: Chemiefirma Domo insolvent / Gewinner und Verlierer 2025 / Rekord bei BMW / IHK-Chef sieht tiefe Krise / Wurstfabrik schließt / Neues Algenzentrum

ins neue Jahr sollte der Wirtschaftsnewsletter eigentlich mit einem positiven Thema starten. Doch daraus wurde leider nichts: Blackout.

In einigen südwestlichen Stadtteilen Berlins fiel am vergangenen Samstag nach einem Anschlag von mutmaßlich linken Öko-Terroristen für mehrere Tage der Strom aus. Medial wurde, aus nachvollziehbaren Gründen, zunächst über die 45.000 Berliner Haushalte in den Stadtbezirken Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde berichtet, die bei klirrender Kälte in ihren Wohnungen ausharten oder teilweise in Notunterkünfte gehen mussten. Betroffen waren auch 2.000 Unternehmen, die teilweise erhebliche Produktionsausfälle hatten.

Stromausfälle infolge beschädigter Leitungen, etwa durch umgestürzte Bäume oder Blitzeinschläge, gibt es immer wieder. Meist dauern die Unterbrechungen nur wenige Stunden. Warum dauert es in Berlin so lange?

Die Straßenzüge in den betroffenen Vierteln blieben über Tage dunkel. Christophe Gateau/dpa

Um diese Frage zu beantworten, muss man schon etwas tiefgreifender mit dem Stromnetz beschäftigen. Es gibt vier Netzarten: Niederspannung für Privathaushalte (400 Volt), Mittelspannung zur Verteilung innerhalb der Stadt (10.000 Volt), Hochspannung für regionale Netze (110.000 Volt) und Höchstspannung für die nationale Verteilung mit mehr als 125.000 Volt.

Schäden im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz lassen sich durch das Umschalten von Leitungen recht schnell beheben. In Berlin wurde nach Angaben der Behörden jedoch eine sogenannte Kabelbrücke über den Teltowkanal durch einen Brand zerstört.

Dort wurde nicht nur eine Höchstspannungsleitung zerstört, sondern gleich fünf. Der Energieexperte Kai Strunz von der TU-Berlin wundert sich, dass der Südwesten Berlins an einer einzigen Kabelbrücke hängt, „das sollte so eigentlich nicht sein.“ „Das war ein neuralgischer Punkt, da es für die Brücke selbst keine Redundanz gab“, sagte der Fachmann der Süddeutschen Zeitung.

170 Techniker des Netzbetreibers „Stromnetz Berlin“ sind fieberhaft damit beschäftigt, die Strombrücke zu reparieren und „Bypässe“ zu legen. Das heißt: Verbindungen von anderen Hochspannungsleitungen in das betroffene Mittelspannungsnetz. So konnten in den vergangenen Tagen nach und nach tausende Haushalte wieder beliefert werden. Am Mittwochnachmittag waren die letzten Haushalte am Netz.

Die Arbeiten an der Brandstelle einer Kabelbrücke vor dem Kraftwerk Lichterfelde am Teltowkanal laufen Tag und Nacht. . Foto: dpa

Zu dem Brandanschlag bekannte sich die linksextremistische „Vulkangruppe“. Seit 2011 verübte die Gruppierung nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Berlin und Brandenburg insgesamt 13 Anschläge auf Infrastruktureinrichtungen. Die Saboteure sind technisch bestens informiert. Mit einem Brandanschlag auf einen Strommast im brandenburgischen Grünheide legte die Gruppe im vergangenen Jahr die Energieversorgung mehrerer Ortschaften und des Tesla-Automobilwerks lahm. Es gab erhebliche Produktionsausfälle bei Tesla.Die Frage ist: Lassen sich solche Anschläge verhindern? Laut Netzbetreiber verläuft ein Prozent des 35.000 Kilometer umfassenden Berliner Stromnetzes überirdisch, ist also besonders angreifbar. Nach Angaben der für Energie zuständigen Senatorin Franziska Giffey (SPD) ist schon länger beabsichtigt, weitere Kabel unter die Erde zu bringen. Zudem will der Berliner Senat nun neuralgische Punkte stärker per Video und Künstlicher Intelligenz (KI) überwachen. Ob das potenzielle Täter wie die „Vulkangruppe“ abschreckt? Ich bezweifle es.

Bis kommende Woche, herzlich Steffen Höhne

Weitere wichtige Wirtschaftsthemen aus Mitteldeutschland:

Große Chemiefirma ist insolvent

Die Chemiefirma Domo in Leuna hat Insolvenz angemeldet. Vor Weihnachten spitzte sich die finanzielle Lage offenbar dramatisch zu. Der Insolvenzverwalter Flöther versucht nun, die Produktion aufrechtzuerhalten. (MZ)

550 Mitarbeiter sind bei Domo von der Insolvenz betroffen. Foto: Jan Woitas/dpa

Gewinner und Verlierer

In der Region Leipzig/Halle gab es 2025 viele Pleiten, etliche Firmen entwickelten sich aber auch positiv. Die MZ nennt fünf große Gewinner und Verlierer an den Unternehmensspitzen. (MZ)

Diese drei sind aufgefallen: Der Autoland-Vizechef Christian Lindner (links), die Jobrad-Loop-Geschäftsführerin Nela Murauer und der Chef der Winzervereinigung Freyburg, Hartmut Schreiter, wollen die Region Leipzig/Halle voranbringen. Fotos: dpa, Höhne, Stedtler

Sinkt die Arbeitslosigkeit 2026?

Für Erwerbslose wird es laut Landesarbeitsagenturchef Markus Behrens schwerer, einen neuen Job zu finden. Warum er im neuen Jahr mit Impulsen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt rechnet. (MZ)

Markus Behrens führt von Halle aus die Landesarbeitsagentur in Sachsen-Anhalt. Foto; picture alliance/dpa | Simon Kremer

„In tiefer Krise“

Der hallesche IHK-Präsident Sascha Gläßer fordert entschiedene Reformen, damit die Wirtschaft wieder Tritt fasst. Der Kammerchef spricht im MZ-Interview auch über seinen Umgang mit der AfD. (MZ)

Der hallesche Volksbank-Chef Sascha Gläßer ist ehrenamtlicher Präsident der IHK Halle-Dessau Foto: IHK

Eberswalder Wurstwaren vor Aus

Die Eberswalder Wurstwerke, zu DDR-Zeiten die größte Fleischfabrik Europas, stehen vor der Schließung. Die Produktion am Standort Britz soll eingestellt werden. (MZ)

Produktionsrekord bei BMW

259.430 Fahrzeuge liefen 2025 im Leipziger BMW-Werk vom Band – ein neuer Höchstwert in der 20-jährigen Werksgeschichte. Werkchefin Peterhänsel erklärt den Grund. (MZ)

Gastronomie im Umbruch

In Sachsen-Anhalt geben viele familiengeführte Betriebe mit traditioneller deutscher Küche auf. Angebote von Ketten, Imbissen und Restaurants mit ausländischer Kost füllen die entstehenden Lücken. (MZ)

Küchenchefin Steffi Ballmann steht am Herd des Kemberger Schützenhauses. Dort wurde alles frisch zubereitet. Doch Weihnachten 2025 war Schluss. denn das Restaurant findet kein Personal mehr. Foto: Thomas Klitzsch

Algenzentrum in Köthen

Das Land investiert und stärkt die Forschung der Hochschule Anhalt auf dem Gebiet der Mikro-Algentechnologie. 32 Millionen Euro sollen in den Aufbau des Mitteldeutschen Algenzentrums am Campus in Köthen investiert werden. (MZ)

Wohnungsgenossenschaft investiert

Die Wohnungsgenossenschaft Kohle Geiseltal baut im kommenden Jahr 30 neue Einfamilienhäuser in Weißenfels. Wie die ausgestattet werden und wie hoch die Miete sein soll. (MZ)

Industriepark in Gräfenhainichen?

Gräfenhainichen will eventuell das Kraftwerksgelände kaufen. Warum der Bürgermeister fest daran glaubt, dort Gewerbe und Industrie ansiedeln zu können. Welche Hürde jetzt genommen wird. (MZ)

Neues Logistikzentrum

Ein maßgeschneidertes Logistikzentrum für die L.I.T. AG. Der Immobilien-Entwickler Panattoni baut eine neue Immobilie mit rund 50.600 Quadratmetern in Kabelsketal. (MZ)

In Kabelsketal soll im kommenden Jahr die Errichtung eines neuen Logistikzentrums abgeschlossen werden. Foto: L.I.T. Kabelsketal

150.000 Tiere getötet

Die Vogelgrippe hat sich im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt in fünf großen Betrieben ausgebreitet. 150.000 Tiere mussten getötet werden. (MZ)