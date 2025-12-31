Die Wohnungsgenossenschaft Kohle Geiseltal baut im kommenden Jahr 30 neue Einfamilienhäuser in Weißenfels. Wie die ausgestattet werden und wie hoch die Miete sein soll.

Was auf Gelände der ehemaligen Schuhfabrik „Rakete“ entstehen soll

Die neuen Reihenhäuser, die in der Weißenfelser Neustadt entstehen, sollen eine Fassade in Holzoptik erhalten .

Weißenfels - Mehr Wohnraum für Familien soll ab kommenden Jahr in Weißenfels entstehen. Dafür investiert die Wohnungsgenossenschaft (WG) „Kohle Geiseltal“ jetzt in ein ehrgeiziges Projekt. „Geplant ist eine Siedlung von Einfamilienhäusern in der Neustadt“, teilt WG-Geschäftsführer Daniel Göhring im Gespräch mit der MZ mit. Entstehen soll sie auf dem Gelände der ehemaligen Schuhfabrik „Rakete“ im Heuweg 17.