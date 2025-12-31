Pferde und Magie Spektakuläre Cavalluna-Show gastiert zu Jahresbeginn in Leipzig
Seit Jahren zieht Cavalluna Hunderttausende Zuschauer in Europa an. Jetzt wird Leipzig zum Schauplatz für das „Tor zur Anderswelt“.
31.12.2025, 06:00
Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Das neue Jahr startet am ersten Januarwochenende in Leipzig mit der spektakulären Show „Cavalluna - Tor zur Anderswelt“. Der Veranstalter, die Apassionata World GmbH, rechnet während ihrer Tour durch Europa mit 500.000 Zuschauern. Leipzig ist die elfte Station.