  4. Abschied von Sport-Ikone Siegfried Käsebier: Halle trauert um legendären Sportlehrer und Basketball-Schiedsrichter

Er hat Generationen von Schülern im Sport unterrichtet, war ein verdienstvoller Basketball-Schiedsrichter. Nun ist Siegfried Käsebier kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben.

Von Katja Pausch 31.12.2025, 06:00
Sportlehrer und Basketball-Schiedsrichter: Siegfried Käsebier ist eine Legende in der Sportwelt weit über Halle hinaus. Nun ist bekannt geworden, dass Siegfried Käsebier mit 94 Jahren verstorben ist.
Halle (Saale)/MZ. - Er war eine Legende nicht nur unter Generationen von Schülern, sondern auch und vor allem in der internationalen Sportszene: Siegfried Käsebier war einer der verdienstvollsten Basketball-Schiedsrichter und Trainer der DDR. Er leitete internationale Spiele für den Weltverband und war als Schiedsrichter-Beobachter unterwegs. Nun muss Halles Sportwelt Abschied nehmen: Wie jetzt bekannt wurde, ist Siegfried Käsebier mit 94 Jahren verstorben.