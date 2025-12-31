Er hat Generationen von Schülern im Sport unterrichtet, war ein verdienstvoller Basketball-Schiedsrichter. Nun ist Siegfried Käsebier kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben.

Halle (Saale)/MZ. - Er war eine Legende nicht nur unter Generationen von Schülern, sondern auch und vor allem in der internationalen Sportszene: Siegfried Käsebier war einer der verdienstvollsten Basketball-Schiedsrichter und Trainer der DDR. Er leitete internationale Spiele für den Weltverband und war als Schiedsrichter-Beobachter unterwegs. Nun muss Halles Sportwelt Abschied nehmen: Wie jetzt bekannt wurde, ist Siegfried Käsebier mit 94 Jahren verstorben.