Kreypau-Brücke wird Luxus-Neubau – was das für Autofahrer bis 2027 bedeutet

Für rund drei Millionen Euro baut die Deutsche Bahn die Zugbrücke an der L 183 bei Kreypau höher und breiter. Bis März 2027 drohen Einschränkungen, Vollsperrungen und einspuriger Verkehr mit Ampelregelung.

Kreypau/MZ. - Die Zugbrücke an der Landesstraße 183 nahe Kreypau soll ab Januar 2026 bis März 2027 durch einen Neubau ersetzt werden, der höher und breiter als das bisherige Bauwerk ist. Die Bauarbeiten beginnen bald und werden zu Fahrbahneinschränkungen und kurzfristigen Vollsperrungen führen, wie die Deutsche Bahn auf Nachfrage mitteilt.