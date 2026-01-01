weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Spitzenposition ausbauen: Für 32 Millionen Euro: Algenzentrum soll an Hochschule Anhalt in Köthen aufgebaut werden

Eil:
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt
Brände, Verletzte, Streits: Erste Silvester-Bilanz für Sachsen-Anhalt

Spitzenposition ausbauen Für 32 Millionen Euro: Algenzentrum soll an Hochschule Anhalt in Köthen aufgebaut werden

Das Land investiert und stärkt die Forschung der Hochschule Anhalt auf dem Gebiet der Mikro-Algentechnologie. 32 Millionen Euro sollen in den Aufbau des Mitteldeutschen Algenzentrums am Campus in Köthen investiert werden.

01.01.2026, 12:00
So soll das Mitteldeutsche Algenzentrum mal aussehen.
So soll das Mitteldeutsche Algenzentrum mal aussehen. (Grafik: Hochschule Anhalt)

Köthen/MZ. - Die Hochschule Anhalt zählt international zu den forschungsstärksten Einrichtungen auf dem Gebiet der Mikro-Algentechnologie. Nun könne sie diesen Weg fortsetzen. Denn nach Beschluss des Landtags Sachsen-Anhalt sollen 32 Millionen Euro in den Aufbau des Mitteldeutschen Algenzentrums (MAZ) am Campus Köthen investiert werden.