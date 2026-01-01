Das Land investiert und stärkt die Forschung der Hochschule Anhalt auf dem Gebiet der Mikro-Algentechnologie. 32 Millionen Euro sollen in den Aufbau des Mitteldeutschen Algenzentrums am Campus in Köthen investiert werden.

Für 32 Millionen Euro: Algenzentrum soll an Hochschule Anhalt in Köthen aufgebaut werden

So soll das Mitteldeutsche Algenzentrum mal aussehen.

Köthen/MZ. - Die Hochschule Anhalt zählt international zu den forschungsstärksten Einrichtungen auf dem Gebiet der Mikro-Algentechnologie. Nun könne sie diesen Weg fortsetzen. Denn nach Beschluss des Landtags Sachsen-Anhalt sollen 32 Millionen Euro in den Aufbau des Mitteldeutschen Algenzentrums (MAZ) am Campus Köthen investiert werden.