Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen aktuell oft vor verdeckten russischen Attacken auf die deutsche Infrastruktur. Doch bei den öffentlich bekannten Aktionen ist aktuell Linker-Terror offenbar das größere Problem: Die linksextremistisch eingestufte „Vulkangruppe“ hatte am Dienstag mit einem Brandanschlag auf einen Strommast im brandenburgischen Grünheide die Energieversorgung mehrere Ortschaften und des Tesla-Automobilwerks gekappt.

Das war laut Medienberichten zunächst problematisch für einige Pflegeheime, die auch Beatmungsgeräte für Patienten betreiben. Während die Stromversorgung für die Bevölkerung zügig wiederhergestellt werden konnte, muss das Autowerk, in dem täglich 1.000 Fahrzeuge hergestellt werden, wohl mehrere Tage pausieren.

Zu dem Anschlag bekannte sich die „Vulkangruppe“: „Wir haben heute Tesla sabotiert.“ Die Gruppe wirft Tesla in einer Mail „extreme Ausbeutungsbedingungen“ vor und fordert eine „komplette Zerstörung der Gigafactory“. Bereits seit Wochen protestieren Umweltschützer gegen eine Erweiterung des Werks. In einem Camp nahe dem Werk wurden Baumhäuser errichtet.

Tesla-Chef Elon Musk reagierte gleich am Dienstag auf den Produktionsstopp. „Das sind entweder die dümmsten Ökoterroristen der Welt oder sie sind Marionetten derer, die keine guten Umweltziele haben“, schrieb auf Englisch auf dem Portal X (früher Twitter).

Tesla baut in Grünheide mit 12.000 Beschäftigten Elektroautos. Werksleiter André Thierig sprach von einem Schaden „im hohen neunstelligen Bereich“ – also mehreren hundert Millionen Euro.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) telefonierte auch gleich mit Musk. „Elon Musk war sehr sachlich und souverän in der Reaktion“, sagte Steinbach dem „Tagesspiegel“. „Es bestand sofort Einigkeit, dass als Reaktion nichts passieren darf, was den Attentätern einen Erfolg gegönnt hätte. Gleichzeitig hat er natürlich sowohl eine solidarische Reaktion als auch konkrete vertrauensbildende Reaktionen zur Unterstützung des Unternehmens und seiner Beschäftigten eingefordert.“ Steinbach hat wohl auch Sorge, dass Tesla angekündigte Investitionen zurückzieht.

Mitgliedern der Vulkangruppe wird auch ein Brandanschlag auf die Betonfirma Cemex in Berlin im Dezember 2023 zugeschrieben. Dieser wurde unter anderem damit begründet, dass der Konzern Beton für Israel liefere. In den vergangenen Jahren gab es zudem immer wieder Brandanschläge Linker-Gruppen auf Kabelschächte der Deutschen Bahn, sodass großflächig der Verkehr zum Stillstand kam.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will die kritische Infrastruktur im Land nach dem Angriff auf die Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide besser schützen. „Dieser Anschlag hat an einem Punkt stattgefunden - in der Energie-Infrastruktur - die wir als besonders neuralgische Infrastruktur bezeichnen“, sagte Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Brandenburger Landtags. Es gebe verschiedene solcher Punkte, die mit einfachsten Mitteln und mit verheerenden Schäden angegriffen werden könnten.

Doch solche politischen Bekundungen gab es auch schon nach früheren Anschlägen auf Infrastruktur der Bahn. Allein die Größe der Infrastruktur macht eine Überwachung aber schwierig. Sollten also tatsächlich ausländische Geheimdienste Anschläge in Deutschland verüben wollen, die wohl noch deutlich professioneller vorgehen würden, dann sähe es hierzulande schnell ziemlich düster aus.

Wenn Ihnen der Newsletter gefällt, empfehlen Sie ihn weiter. Hier geht es zur Anmeldung. Haben Sie Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie mir: [email protected]

Bis nächste Woche. Herzlich, Steffen Höhne

Weitere Wirtschaftsthemen der Woche aus Mitteldeutschland

Investoren geben Sunfire 215 Millionen Euro

Eines der erfolgreichsten Startups in Ostdeutschland: Wasserstoff-Firma Sunfire sammelt 215 Millionen Euro bei Investoren ein. Firmenchef Nils Aldag will mit dem Kapital in Entwicklung und Vermarktung von Elektrolyseuren gegen Konzerne konkurrieren. Auch bei der Raffinerie in Leuna ist Sunfire aktiv, (MZ)

Energiegenossenschaft Ost ist pleite

Die Energiegenossenschaft Ost hatte zu besten Zeiten mehr als 10.000 Kunden. Ziel war es, günstigere Preise als die Stadtwerke und die Regionalversorger anzubieten. Das Unternehmen zeigt exemplarisch, woran Billiganbieter regelmäßig scheitern. (MZ)

Start-up verbrennt 92 Millionen Euro

Das insolvente Autoscan-Startup Twinner aus Halle, das den Online-Gebrauchtwagenhandel revolutionieren wollte, stellt den Betrieb ein. Es konnte kein neuer Investor gefunden werden. Insgesamt hat das Startup seit 2017 rund 92 Millionen Euro verbrannt.

VW lockt Käufer mit Rabatten

Wenn der Preis stimmt, steigt auch die Nachfrage nach Elektroautos, Das zeigt eine Leasing-Sonderaktion von VW zum ID3 und ID4, die im sächsischen Zwickau gebaut werden. (Freie Presse)

Chemie-Gewerkschaft ist besorgt

Die ostdeutsche Chemie-Gewerkschaftschefin Albrecht-Suliak warnt im MZ-Interview vor fehlenden Investitionen und Abwanderung von Unternehmen. Was sie von der Bundesregierung erwartet. (MZ)

Dessau-Roßlau kauft Hafen

Bislang waren sie Partner im Industriehafen Roßlau - die Stadt Dessau-Roßlau und die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH. Warum sich die Wege nun trennen und wie es weitergehen soll. (MZ)

Betreiber von Skigebiet ist pleite

Die Thüringen Alpin GmbH betreibt im Kreis Sonneberg das größte Skigebiet des Freistaates. Aufgrund des milden Winters steht das Unternehmen nun vor finanziellen Problemen. Es hat daher einen Insolvenzantrag gestellt. (MDR)

Zeiss plant neues Werk in Jena

Das Optik-Unternehmen Carl Zeiss gehört zu den größten Arbeitgebern in Thüringen. Eine Erweiterung in Jena soll vorbereitet werden. Geplant ist eine neue Fabrik. (MZ)

Fabrik für Solar-Recycling

In der Gemeinde Elsnig bei Torgau in Nordsachsen soll eine Fabrik zum Solarmodul-Recycling gebaut werden. Wie das Landratsamt mitteilte, will sich dort ein französisches Unternehmen ansiedeln. 26 Millionen Euro werden investiert. (MDR)