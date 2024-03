Halle/MZ - Das Bayer-Werk in Bitterfeld könnte im Zuge eines Konzernumbaus womöglich verkauft werden, die Produktion in der ostdeutschen Chemie ist eingebrochen und es stehen schwierige Tarifverhandlungen an. Gewerkschafterin Stephanie Albrecht-Suliak, die seit dem 1. September 2023 an der Spitze des IG BCE-Landesbezirkes Nordost steht, spricht mit MZ-Wirtschaftsredakteur Steffen Höhne darüber, wie die Branche aus der Krise geführt werden soll.

Frau Stephanie-Albrecht-Suliak, der Pharma- und Chemiekonzern Bayer prüft eine Aufspaltung des Geschäfts. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein?

Stephanie-Albrecht-Suliak: Wir sind als Gewerkschaft sehr dicht an dem Thema dran. Arbeitnehmervertreter sitzen im Aufsichtsrat und daher haben wir auch eine eindeutige Position gefunden: Wir sind der Überzeugung, dass die bestehende Struktur des Bayer-Konzerns mit den drei großen Geschäftsfeldern Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science die beste Aufstellung ist. Wir wollen Bayer zusammenhalten. Eine Aufspaltung lehnen wir ab.

Das Tabletten-Werk von Bayer in Bitterfeld-Wolfen ist einer der Leuchttürme der Industrie in Ostdeutschland. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Zur Disposition steht die Sparte Consumer Health mit verschreibungsfreien Arzneimitteln wie der Schmerztablette Aspirin. Diese wird im Bitterfelder Bayer-Werk hergestellt. Wie groß ist Ihre Sorge um den Standort?

Ich bin im regen Austausch mit den Betriebsräten in Bitterfeld-Wolfen. Nach unseren Erkenntnissen hat das Werk mit rund 550 Mitarbeitern sehr gute Zukunftsaussichten. Es wurde in den vergangenen Jahren viel investiert. Das Werk ist voll ausgelastet. Zudem werden Mitarbeiter, die in den Ruhestand gehen, durch jüngere ersetzt. Das sind in diesen schwierigen Zeiten gute Nachrichten. Die Belegschaft ist daher auch hoch motiviert. Ich mache mir keine Sorgen um den Standort.

Sie zeichnen ein positives Bild. Doch immer mehr Medikamente werden inzwischen etwa aus Indien importiert. Lohnt sich die Produktion in Deutschland noch?

Das hängt in vielen Fällen vom Produkt und von den Fabriken ab. Bayer in Bitterfeld ist gut aufgestellt. Generell sage ich mit Blick auf Generika, also Nachahmerprodukte, die nicht mehr patentgeschützt sind: Die Produktion in Europa muss sich lohnen. Wir sehen doch gerade bei Medikamentenengpässen in Apotheken, dass wir uns nicht zu abhängig etwa von Importen aus Asien machen dürfen.

In der ostdeutschen Chemie gibt es wegen hoher Energiekosten einen regelrechten Produktionseinbruch. Welche Bereiche sind besonders betroffen?

Wir sehen in ganz Deutschland einen massiven Rückgang der Chemieproduktion. Stark betroffen sind etwa die Bereiche Schädlingsbekämpfung und Pflanzenschutzmittel sowie die Grundstoffchemie. In diesen Bereichen sprechen wir von einem Minus von 13 bis 14 Prozent. In Sachsen-Anhalt ist beispielsweise Dow Chemicals betroffen. Generell gilt: Der Rückgang ist umso größer, je energieintensiver die Produktion ist. Das erfüllt mich mit Sorge, denn die Produkte der Grundstoffindustrie stehen am Anfang der Wertschöpfung. Fällt da ein Baustein, könnten auch andere kippen. Die Branche muss stabilisiert werden, dafür benötigen wir politische Unterstützung.

Im Chemiepark von Dow in Schkopau (Saalekreis) haben einige Werke ihre Produktion gedrosselt. Foto: imago/Steffen Schellhorn

Was heißt das konkret?

Die Gewerkschaft IGBCE hat sich zum Beispiel lautstark mit Industrieverbänden für einen befristeten Brückenstrompreis für energieintensive Unternehmen stark gemacht ...

... Das war aber erfolglos. Es wird zwar die Stromsteuer gesenkt, doch davon waren viele energieintensive Firmen ohnehin befreit. Und nun?

Was die Bundesregierung bisher getan hat, reicht definitiv nicht aus. Viele Hilfen, auch für Chemiefirmen, sollten aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, dessen Umfang aus rechtlichen Gründen jetzt stark reduziert wurde. Wir warten noch auf Antworten der Politik, wie es jetzt weitergeht. Unsere Position ist klar: In einer solchen Transformationsphase müssen die Unternehmen investieren, der Staat muss das aber unterstützen. An Investitionen in unsere Standorte und Zukunftstechnologien darf nicht gespart werden.

Bisher gab es in der ostdeutschen Chemie noch keine großen Werksschließungen. Steht das noch bevor?

Die Situation ist herausfordernd. Bisher halten die Unternehmen aber an ihren Beschäftigten fest. Kriseninstrumente wie Kurzarbeit werden im Organisationsbereich der IGBCE aktuell in Ostdeutschland nur von wenigen Firmen genutzt. In anderen Chemieregionen, etwa in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen, ist das schon anders. Das verdeutlichen die Nachrichten in diesen Tagen deutlich. Aber auch wir stellen schon fest, dass Investitionen verschoben werden oder in anderen Teilen der Welt stattfinden. Diese schleichende Erosion kann mittelfristig auch zu Personalabbau in der Chemie in Ostdeutschland führen. Das wollen wir verhindern.

Die aktuelle Tarifrunde steht vor der Tür. Der Hauptvorstand der IG BCE hat eine Lohnerhöhung von sechs bis sieben Prozent empfohlen. Ist das die Forderung für Ostdeutschland?

Wir diskutieren gerade in den Betrieben, mit welcher Forderung wir in die Gespräche gehen wollen. Ende März werden wir in der Tarifkommission Nordost zu einem Ergebnis kommen.

Wie passen die Krise in der Chemie und sieben Prozent mehr Lohn zusammen?

Im Vergleich zu den Forderungen anderer Gewerkschaften sind die im Raum stehenden Erhöhungen nicht übermäßig hoch. Die Forderungsempfehlung ist demnach bereits eine Empfehlung in Krisenzeiten. Fakt ist aber auch, dass die Beschäftigten auf jeden Fall einen Inflationsausgleich wollen.

Sie fordern erstmals einen exklusiven Schutz für Gewerkschaftsmitglieder in der Transformation. Setzen Sie sich jetzt vor allem für Ihre Mitglieder ein?

Rechtlich ist es so, dass wir ohnehin nur für unsere Mitglieder verhandeln. Die Arbeitgeber übertragen den Abschluss auf alle Beschäftigten. Es stimmt aber, wir wollen eine Besserstellung unserer Mitglieder. Das ist ein neuer, aber konsequenter Akzent in der Fläche Chemie.

Warum? Spalten Sie damit nicht die Belegschaft?

Nein. Die Gewerkschaftsmitglieder zahlen monatlich Beiträge für unsere Gewerkschaftsarbeit, sie finanzieren damit unsere Kraft und organisieren Solidarität. Bisher profitieren davon alle Beschäftigten. Wir wollen für unsere Mitglieder diesen Nachteil durch Besserstellungen ausgleichen, das machen wir übrigens bereits in zahlreichen Haustarifverträgen in meinem Landesbezirk. Unsere Forderungsempfehlung adressiert nun den Bereich mehr Sicherheit für Mitglieder. Das könnte zum Beispiel eine Aufstockungszahlung bei Kurzarbeit sein oder Freistellungen für Qualifizierungen.

Am Ende wollen Sie so auch neue Mitglieder gewinnen?

Das ist das Ziel. Natürlich. Nur eine Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern ist stark. Im Übrigen wünsche ich mir auch auf der anderen Seite des Verhandlungstisches einen mitgliederstarken Sozialpartner.