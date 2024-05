Wetterexperten erwarten an Pfingsten in Sachsen-Anhalt bis zu 25 Grad. Immer wieder kann es jedoch auch regnen. Vor allem im Osten des Landes blieb die Waldbrandgefahr dennoch weiter hoch.

Wetter an Pfingsten: Immer wieder auch Regen in Sachsen-Anhalt

Wetter an Pfingsten in Sachsen-Anhalt: Experten sagen Regen und Gewitter voraus.

Magdeburg/Offenbach - An den Pfingsttagen müssen die Menschen in Sachsen-Anhalt immer wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Für Samstag prognostizierte der Deutsche Wetterdienst ab Mittag örtliche Gewitter. Vereinzelt seien stürmische Böen und Starkregen möglich, hieß es. Die Höchsttemperaturen liegen laut Wetterexperten zwischen 19 und 22 Grad. Im Harz werden bis zu 19 Grad erwartet.

Laut Angaben des Landeszentrums Wald bleibt die Waldbrandgefahr am Samstag in Sachsen-Anhalt unverändert. So stuft das Zentrum die Gefahr in den Regionen Wittenberg sowie in Anhalt-Bitterfeld nördlich der Elbe - wie auch schon in den Tagen zuvor - als „sehr hoch“ ein. Es gilt Warnstufe fünf - also die höchste Stufe.

Seit Beginn der Woche war die Waldbrandgefahr vor allem im Norden und Osten Sachsen-Anhalts auf die Warnstufe vier von fünf heraufgesetzt worden. Die geringste Gefahr für einen Waldbrand sah das Landeszentrum am Samstag in Magdeburg und dem Salzlandkreis. Hier lag die Warnstufe am Samstag bei zwei - also „geringe Gefahr“. Im Süden des Landes galt mit Warnstufe drei „mittlere Gefahr“.

Mit den Waldbrandwarnstufen sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden. Bei den Gefahrenstufen zwei bis fünf ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen. Die Behörden gliedern Sachsen-Anhalt bei der Beurteilung der Waldbrandgefahr in 18 Regionen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wolken und Regen an Pfingsten

Für die kommenden Pfingsttage sagte der Wetterdienst mit Sitz im hessischen Offenbach in Sachsen-Anhalt ebenfalls Wolken und Regen voraus. Am Sonntag soll es demnach im Tagesverlauf stellenweise Schauer und Gewitter geben. Örtlich sei auch Starkregen denkbar. Die Temperaturen liegen den Experten zufolge bei bis zu 22 Grad.

An Pfingstmontag müsse den Angaben nach ebenfalls mit Wolken am Himmel und gelegentlich auch mit Regen gerechnet werden. Maximal würden Temperaturen von 25 Grad erreicht.