Was geht in Sachsen-Anhalt

das jüngste Kind ist krank, sagt der Kindergarten. Wir sollen das mal überprüfen. Es ist Montag, 14 Uhr. Der Kinderarzt hatte bis 12 Uhr Sprechstunde und öffnet seine Pforten für Unangemeldete erst wieder am nächsten Nachmittag. Was also tun, um dem Kindergartenprüfauftrag nachzukommen? Mir kommt die digitale Sprechstunde, die meine Krankenkasse kürzlich anpries, in den Sinn. Ich melde mich an und sitze kurze Zeit später mit meinem Kind auf dem Schoß im digitalen Wartezimmer – also vor meinem Mobiltelefon. Ein Arzt erscheint in der App des Anbieters. Wo der sich befindet, weiß ich nicht. Vielleicht auf einer Pazifik-Insel? Aber egal, denn er hat schlechte Nachrichten. Weil nur ich angemeldet bin, kann er mein Kind nicht behandeln. Also alles von vorn, ich melde auch mein Kind an und ab zurück ins digitale Wartezimmer. Doch nun läuft es nicht so geschmeidig. Wir warten und warten. Kein Arzt erscheint. Um 20 Uhr, nach zwei Stunden, breche ich die Anfrage ab. Am nächsten Tag schaut unsere Kinderärztin drauf. „Ist nix, alles gut“, sagt sie – ganz analog.



Ich bin Julius Lukas und habe drei Kinder, 2, 6 und 10 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir das zweite Sachbuch aus der Reihe "Superbrain Comics" und begeben uns auf die Spuren der Dinosaurier.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Schicksalsschlag: Mama hat Krebs. Es fällt schon schwer, diese Nachricht anderen Erwachsenen zu übermitteln. Wie kann man über so eine Diagnose mit den eigenen Kindern sprechen – insbesondere, wenn sie noch klein sind?

Geburtenrate sinkt: Frauen bekommen immer weniger Kinder. Das ist fast überall auf der Welt so. Was bedeutet das für die Zukunft? Ein neuer Bericht versucht sich an Prognosen.

Rechtsstreit: Eine junge Mutter kämpft vor Gericht um ihren sechsjährigen Sohn. Trotz Vorwürfen wegen häuslicher Gewalt lebt das Kind beim Vater. Ein Fall, der die Schattenseiten unseres Rechtsstaates aufzeigt.

Höhere Preise: Mahlzeiten im Schul- und Kitabetrieb sind zum Teil sehr viel teurer geworden. Das liegt auch an der Anhebung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent. Welche anderen Gründe gibt es?

Masern: Über Jahre galt die vor allem für Kinder gefährliche Krankheit in Sachsen-Anhalt als ausgemerzt. Im vergangenen Jahr zählten die Behörden wieder über ein Dutzend Fälle. Wie sich die Krankheit verbreitet und warum Mediziner alarmiert sind.

Lehrer gesucht – und gefunden? Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) lobt die „Headhunter“-Suche nach neuen Lehrern als innovatives Vorzeigeprojekt für Sachsen-Anhalt. Doch angesichts der Millionenkosten und „mäßigem Erfolg“ rückt die SPD von dem Programm ab.

Wo sonst Nachtschwärmer ausgehen, dürfen freitags Schüler von 9 bis 16 Jahren erste Club-Erfahrungen sammeln. (Foto: dpa)

Feiern: Statt Alkohol gibt es Capri-Sun und wo sich sonst Nachtschwärmer tummeln, bebt die Tanzfläche bereits ab 16 Uhr. Dieser Magdeburger Club lädt freitags zur Schülerparty.

Die Kollegen Baum und Raupe: Mit zwei neuen Maskottchen möchte die Abfallentsorgung Landkreis Stendal Kinder für das Thema Müllvermeidung sensibilisieren. Die beiden brauchen nur noch passende Namen.

Bewegung tut gut: Angebote für Kindersport sind begehrt und rar. Vor allem, wenn es um die ganz kleinen Kinder geht. Bei der SG Blau-Weiß Gerwisch im Jerichower Land kommen Kinder ganz groß raus.

Schulfinanzierung: Der Unterricht an den Bildungseinrichtungen lässt sich mit zielgerichteten Spenden verbessern. Wie man derart in der Region Jessen (Landkreis Wittenberg) etwas tun kann.

Nadine Teller war bei den Lindauer Grundschülern zum Resilienztraining. (Foto: Petra Wiese)

Fit gegen Mobbing: Resilienz-Trainerin Nadine Teller arbeitet mit Kindern an Schulen, bietet aber auch Training für Familien an. In Lindau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sie die Grundschüler in Krisenbewältigung geschult.

Altenpflege: Bewohner, Angehörige und das Team vom Seniorenwohnpark in Schollene im Landkreis Stendal schätzen gemeinsame Aktionen für Jung und Alt. Basteln zu Ostern begeistert.

Begrüßungsgeld für Babys: Um der Überalterung Dessau-Roßlaus vorzubeugen, gibt es seit 2019 für frisch gebackene Eltern mit Hauptwohnsitz in Dessau-Roßlau 125 Euro pro Kind. Doch zwischenzeitlich gab es einen Auszahlungs-Stopp.

Warme Mahlzeit: Das Unternehmen „Altmark Catering“ aus Stendal erweitert seine Kapazität für die Kita- und Schulverpflegung. Gestiegene Waren- und Energiepreise müssen zum Teil auf Kunden umgelegt werden.

Geburtskliniken: Dem Hebammenkreißsaal des Elisabeth-Krankenhauses in Halle ist als bundesweit erstem mit einem Zertifikat hohe Qualität bescheinigt worden. Welche Vorteile Fachleute in dem Angebot sehen.

Beim Benefizspiel der Volleyballer wird auch guter Sport geboten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Alle spielen nur für Hanni: Mit einem Event unterstützen Wittenbergs Volleyballer eine Schülerin, die dringend einen Therapiehund benötigt. Sportler und Gäste des Events spenden 9.250,26 Euro.

Kita-Streit: Die Kita in Radegast im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird seit 30 Jahren vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Doch Eltern sind unzufrieden. Nun laufen viele Gespräche. Noch zwei Gremien diskutieren.

Volle Klassenzimmer: Werden Klassen an Magdeburger Schulen immer größer? Am Beispiel der Zuordnung von Kindern des Einschulungsjahrgangs 2025/26 wird deutlich, was Schuleinzugsbezirke leisten können – und was nicht.

Zu wenig Schulplätze: Auch die Gesamtschulen sind weiter gefragt, obwohl auch hier Kapazitäten knapp sind. An welchen Gymnasien in Halle das Glück eine Rolle spielt.

Serie: 100 Jahre und älter – das ist keine große Seltenheit mehr. Aus diesem Anlass hat die MZ die Serie „Alt wie ein Baum“ begonnen. In dieser Folge geht es unter anderem um Pflegedienstleistungen.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Samuel (8) schmiedet Pläne für die – nicht mehr allzu ferne – Zukunft als Teenager:

"Ich wäre gern jugendlich. Dann würde ich mit meiner Freundin in die Disco gehen."

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Im Elbauenpark Magdeburg begrüßt nun auch eine fast drei Meter große Pittiplatsch-Figur die Besucher. (Foto: Ivar Lüthe)

25. Jubiläum: Der Elbauenpark feiert in diesem Jahr seinen

25. Geburtstag – und wartet mit neuen Attraktionen und allerlei Osterspaß auf Besucher. Karfreitag beginnt die neue Saison.

Aktion im Freizeitpark: In Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Ostereier bemalen: Sorbische Ostereier sind ganz besondere Kunstwerke. Mit Bienenwachs, Stecknadelkopf und Federkiel entstehen tolle Muster auf dem Hühnerei – auch zu Hause und auch als Laie!

Der Osterhase lässt grüßen: Wo haben Ausflügler über die Feiertage und das Wochenende am meisten Freude – oder können was erleben? Von Arche Nebra über den Botanischen Garten in Halle bis zur Wipperliese: sechs Tipps für Ostern.

Schmetterlingspark: Wussten Sie, dass es 180.000 verschiedene Schmetterlingsarten auf der Welt gibt? Insgesamt 140 können Familien in Wittenberg bewundern. In der 1.000 Quadratmeter großen Tropenlandschaft des Alaris Schmetterlingsparks tummeln sich rund 800 Schmetterlinge, darunter bis zu 14 Zentimeter große blaue Himmelsfalter. Wer wirklich alle unterschiedlichen Flatterer sehen möchte, muss öfter im Jahr vorbeischauen. Bananenfalter, rote, grüne oder getigerte Passionsblumenfalter – jede Art hat andere Metamorphose-Zeiten, Sie wissen schon: Ei, Raupe und Imago, also das ausgewachsene Tier. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Fridolin. Das Rehkitz, dessen Ohren vergangenes Jahr vom Mähdrescher abgesäbelt wurden, ist ein stattlicher junger Reh-Mann geworden. Seine besten Kumpels sind die Zwergseidenäffchen Oskar und Mila und jede Menge Goldkopflöwenäffchen sowie eine Ziege aus dem Thüringer Wald, die sich im Streichelgehege gern kraulen lässt.

Jules Verne in der Rübeländer Tropfsteinhöhle

23. Mai 1863. Der Hamburger Geologieprofessor Otto Steinbrock entdeckt in dem uralten isländischen Buch seines Studenten Alexander von Humboldt ein vergilbtes Pergament mit rätselhaften Schriftzeichen und offenbar unglaublichem Inhalt: "Steig hinab in den Krater des Sneffels Jökull und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen..."



Unglaublich! Was der Professor und sein Student auf ihrer Reise erwartet, können die Besucher hautnah in der Rübeländer Tropfsteinhöhle miterleben. Frei nach dem Roman "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" von Jules Vernes.



In der Baumannshöhle herrscht eine Temperatur von 9 Grad Celsius. Deshalb: warm anziehen und Sitzkissen mitbringen.

Datum: 30. März, ab 14.30 Uhr, 31. März, ab 16 Uhr, Baumannshöhle

Bernsteinschleifen in Dessau-Roßlau

Am Ostersamstag können im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau unscheinbare Rohbernsteine mit etwas Geduld zu goldgelben Glückssteinen geschliffen werden. In kleinen Gruppen von maximal 15 Teilnehmern wird während des Schleifens über die faszinierenden versteinerten Harzbrocken gefachsimpelt. Im Anschluss an das Bernsteinschleifen können die Ausstellungen des Museums individuell besucht werden. Das Angebot wird am Ostersamstag mehrmals zu verschiedenen Zeiten durchgeführt, dauert jeweils etwa eine Stunde und ist für Besucher jeden Alters geeignet.



Eine Anmeldung für ein Zeitfenster ist erforderlich:

telefonisch unter 0340/ 214824 (Mi–So 10–17 Uhr).

Datum: 30. März, Zeitfenster: 10.30-11.30 Uhr, 11.30-12.30 Uhr,

13-14 Uhr, 14-15 Uhr, 15-16 Uhr

Am Ostersonntag lädt das Freilichtmuseum Diesdorf zu einem Bummel über den Frühlingsmarkt ein. (Foto: Freilichtmuseum Diesdorf)

Frühlingsmarkt und Theater in Diesdorf

Ostereiersuche und Eiertrudeln, Marktstände mit regionalem Kunsthandwerk, historische Schulstunden und Vorführungen alten Handwerks versprechen ein abwechslungsreiches Familienprogramm im Freilichtmuseum Diesdorf. Auch tierische Gäste sorgen am Ostersonntag, 31. März, für Spaß – und das Puppenspiel „Das Schaf Charlotte“ des Theaters der Altmark verzaubert Museumsgäste ab 3 Jahren. Für musikalischen Schwung sorgt die Formation „Obernholzer Antikbrass“. Dazu gibt es Köstlichkeiten aus der Region.

Datum: 31. März, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Ostereiersuche in Diesdorf

Das Freilichtmuseum Diesdorf hat, samt Café, auch am Ostermontag geöffnet: Mit Ostereiersuche, Kuchen aus dem historischen Backhaus, humorvoll-preußischem Unterricht in der Dorfschule und Führungen durch die Bockwindmühle.

Datum: 1. April, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

"Wolf" ist ein Theaterstück in Magdeburg für Kinder ab 10 Jahren. (Foto: Gianmarco Bresadola)

"Wolf" am Theater Magdeburg

„In dieser Geschichte hier bin ich der Miesepeter, aber ein bisschen sympathisch, und Jörg ist das Opfer. Würde ich mir eine Geschichte für ihn ausdenken, müsste ich so einiges an der Wirklichkeit ändern. Jörg würde mehr reden, wäre mutiger. Er würde sich Verbündete organisieren. Gemeinsam ist man stärker, oder? Ich wäre ein Verbündeter (und mutiger und würde weniger reden). Wir wären Außenseiterfreunde und nicht nur zufällig Hüttenmitbewohner.“



Kemi hasst den Wald. Kemi hasst Menschengruppen. Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann. Nach einem Roman von Saša Stanišić, in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché.

Datum: 30./31. März, 19.30-20.50 Uhr sowie 1. April, 18-19.20 Uhr,

2. April, 10-11.20 Uhr, 10 +, Kammer 2, Theater Magdeburg

Auf der Suche nach dem goldenen Ei in Bernburg

Eine originelle Osterüberraschung gilt es im Museum des Bernburger Schlosses zu finden. Alle Kinder und Erwachsenen können sich bis zum 7. April an der Eulenspiegel-Ei-Suche beteiligen. Während dieser Suche sind drei Stationen zu entdecken: die Hofstube, das Kellergewölbe sowie den "Blauen Turm" mit heimischen Sagen. Wer das goldene Ei gefunden hat, malt eine vorbereitete Osterüberraschung aus und schmückt damit den Eulenspiegel Osterbaum in der Hofstube. Für Groß und Klein gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Datum: bis zum 7. April, 10-16 Uhr (ab April bis 17 Uhr),

Museum Schloss Bernburg

Ostereiersuche und Trödel im Tierpark Walbeck (Hettstedt)

Der nächste Familienausflug könnte in den Tierpark Walbeck (Landkreis Börde) gehen. Neben einer großen Tiervielfalt gibt es auch einen Spielplatz für die kleinen Besucher. Wer Lust auf Ostereiersuche im Tierpark hat, ist am Sonnabend ab 10 Uhr willkommen. Am 7. April gibt es einen Flohmarkt.

Datum: 30. März, Ostereiersuche ab 10 Uhr

Geschichtenerfinder im Krokoseum in Halle

Wer wollte nicht schon einmal ein starker Riese sein, eine schöne Prinzessin oder ein mutiger Drachenkämpfer? In der BuchKinderWerkstatt im Krokoseum können 6- bis 12-Jährige all das werden! Mit Farbe und Druckerpresse können die Kinder ihre Geschichten selbst bebildern, so dass sie zum Schluss sogar ein eigenes Buch herstellen können! Bis dahin ist es aber ein langer Weg und damit nicht zwischendurch die Puste ausgeht, kommen regelmäßig echte Autoren zu Besuch, die den jungen Schreiberlingen Tipps und Tricks verraten.

Datum: 3./10./17. April, 16-18 Uhr, Krokoseum

Klingender Museumsrundgang für Familien

im Händel-Haus Halle

Händel Junior, so heißt das neue museumspädagogische Format des Händel-Hauses. Kinder und ihre begleitenden Erwachsenen werden auf eine Entdeckungsreise in die Entstehung der Klänge und Musik mitgenommen. Es werden Schall und Resonanz sichtbar gemacht und es wird erkundet, wie unterschiedliche Materialien klingen und welchen Einfluss Länge und Größe auf die Tonhöhe haben. Eine Anmeldung ist unter [email protected] oder 0345/50090103 erforderlich.

Datum: 3. April, 16 Uhr, Händelhaus Halle

"Die Liebe zu den drei Orangen" ist in Magdeburg zu sehen. (Foto: Andreas Lander)

"Die Liebe zu den drei Orangen" im Theater Magdeburg

Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei…

Datum: 1. April, 18-20.20 Uhr, 10 +, Opernhaus Bühne, Theater Magdeburg

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Auf den Spuren der Dinosaurier" aus der "Superbrain Comics"-Reihe.

Dass unsere Erde vor Millionen von Jahren von gigantischen Dinosauriern besiedelt war, ist noch heute ebenso faszinierend wie unvorstellbar – aber wahr! Doch woher wissen wir das eigentlich? Wann genau begann die Forschung zu Dinosauriern? Zu welchen Erkenntnissen kam sie im Laufe der Jahrzehnte? Und wie hat sich unsere Vorstellung von ihrem Aussehen und Verhalten dadurch gewandelt?



Das coole Sachbuch "Auf den Spuren der Dinosaurier" ist eine Comic-Zeitreise durch die Geschichte der Paläontologie – für alle Forscherinnen und Forscher ab 9 Jahren.

Ein Sachbuch als Comic? Die "Superbrain Comics" sind super – dieses hier ist dinostark! (Foto: Loewe Verlag)

"Superbrain Comics – Auf den Spuren der Dinosaurier": MK Reed (Autorin)/ Joe Flood (Illustrator), Loewe Verlag, 128 Seiten,

ab 9 Jahren, 15 Euro, ISBN: 978-3-7432-1801-7.

Schreiben Sie bis zum 3. April eine E-Mail mit dem Betreff „Dino-Comic“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ein entspanntes Osterfest,

sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!