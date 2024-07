Warum es in Dessau-Roßlau keine politische Sommerpause gibt und was die AfD damit zu tun hat

früher sprach man gern von einer politischen Sommerpause: In den Ferien tagen in den Städten und Gemeinden keine Ausschüsse, trifft sich kein Stadtrat. Es ist Zeit zum Luftholen und Durchatmen. Eigentlich. Doch die Auswirkungen der Kommunalwahl im Juni führen 2024 dazu, dass es in Dessau-Roßlau keine Sommerpause gibt. Und irgendwie hat alles mit der AfD zu tun, dem Wahlsieger in der Doppelstadt.