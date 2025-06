das kam überraschend: Jahrzehnte interessierte sich keine Landesbehörde für die Eselsmühle in Halle-Neustadt. Doch nun wurde die einstige Ausflugsgaststätte plötzlich unter Denkmalschutz gestellt. Die neuen Eigentümer, die kräftig investieren wollten, sowie die Stadt Halle sind von der Entwicklung überrumpelt. Wie geht es jetzt also nun weiter und was bedeutet der Denkmalschutz für das geplante Café und die Begegnungsstätte in der Eselsmühle? Mein Kollege Dirk Skrzypczak verrät es Ihnen.

Sommerferienzeit ist oft Baustellenzeit - da so möglichst wenige Menschen davon beeinträchtig werden. Das weiß auch die Havag, die ab kommender Woche ein neues Wendegleis an der Haltestelle Schwimmhalle in Halle-Neustadt bauen lässt. Das zusätzliche Wendegleis soll den Straßenbahnverkehr in Stoßzeiten entlasten. Durch die Bauarbeiten kommt es bis Anfang August zu Änderungen im Fahrplan und Ersatzverkehr. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Von Neustadt auf die Peißnitz: Dort ist seit Montag nämlich die Würfelwiese teilweise gesperrt. Grund ist der Eichenprozessionsspinner, der sich dort zurzeit massenhaft ausbreitet und auch für Menschen gefährlich werden kann. Was es zu beachten gilt, hat mein Kollege Marvin Matzulla aufgeschrieben.

