Neues Wendegleis in Halle-Neustadt: Bauarbeiten an Haltestelle Schwimmhalle starten Ende Juni

An der Haltestelle Schwimmhalle in Halle-Neustadt entsteht ein zusätzliches Wendegleis.

Halle (Saale)/MZ/EI. - Die Hallesche Verkehrs-AG (Havag) beginnt am Montag, 30. Juni 2025, mit einem neuen Bauprojekt im Rahmen des STADTBAHN-Programms: An der Haltestelle Schwimmhalle in Halle-Neustadt entsteht ein zusätzliches Wendegleis. Ziel sei es, künftig flexibler auf hohes Fahrgastaufkommen – etwa im Schülerverkehr oder zu Stoßzeiten – reagieren zu können. Die Arbeiten sollen pünktlich zum Schuljahresbeginn am 10. August abgeschlossen sein.

Halle: Einschränkungen für Bus, Tram und Autos

Wie die Havag mitteilt, kommt es während der Bauzeit zu Einschränkungen im Nahverkehr: Ab Montag, 30. Juni, halten die Busse nicht wie gewohnt im Gleisbereich der Haltestelle Schwimmhalle, sondern am Fahrbahnrand der Straße. Ab Montag, 21. Juli, fahren die Straßenbahnen während der Bauarbeiten nur noch bis zur Haltestelle S-Bahnhof Neustadt. Ein Schienenersatzverkehr wird bis zu den Endstellen Soltauer Straße und Göttinger Bogen eingesetzt. Die angepassten Fahrpläne und Linienwege werden zeitnah bekanntgegeben. Autos können einspurig an der Baustelle vorbeifahren.

Gebaut wird ein etwa 60 Meter langes Abstell- und Wendegleis neben dem stadtauswärtigen Gleis. Es ermöglicht Straßenbahnen, ohne den laufenden Betrieb zu stören, zu wenden oder zu pausieren. Drei neue Weichen, Anpassungen an der Fahrleitung sowie Änderungen an der Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Magistrale/Nietlebener Straße sind ebenfalls Teil des Projekts.

Für was das neue Wendegleis in Halle-Neustadt gut ist

Die neue Wendeanlage verbessere die Betriebsstabilität und Flexibilität im Straßenbahnnetz, betont die Havag. Sie erlaube unter anderem, zusätzliche Bahnen kurzfristig ins Netz einzubinden oder Linien bei geringem Bedarf früher enden zu lassen.

Die Maßnahme ist Teil der zweiten Ausbaustufe des STADTBAHN-Programms, mit dem die Havag den schienengebundenen ÖPNV in Halle modernisiert und barrierefrei ausbaut.

Finanziert wird das Projekt durch Fördermittel des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt sowie durch Eigenmittel der Stadtwerke Halle.