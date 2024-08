Wichtige Straßenbahnverbindung in Halle Mit Video: Nach elf Monaten Bauzeit: Elisabethbrücke in Halle feierlich eingeweiht

Es war eines der größten Projekte in Halle, kostete 14 Millionen Euro. Am Freitag wurde die neue Elisabethbrücke in Halle nun feierlich eingeweiht, pünktlich zum Schulstart.