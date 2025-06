Anderthalb Tage spielten Geiseltalsee und Saalekreis neben Kriegen und Krisen eine große Nebenrolle in den bundesweiten Nachrichten. Der Grund die Suche nach der vermeintlichen Raubkatze. Bringt so viel Aufmerksamkeit neben Satire auch etwas für den Tourismus?

Braunsbedra/Mücheln/MZ. - Ein Tiger knabbert vor der Gaststätte „Zur Forelle“ an der Marina Mücheln an einem Fisch. Die Betreiber der Gaststätte hatten das mit künstlicher Intelligenz generierte Bild nicht lange nach den ersten Meldungen über eine vermeintliche Raubkatzensichtung am Geiseltalsee bei Facebook veröffentlicht. Bis Dienstagabend, so berichtet Betreiber Lucas Schmidt, hätten den Post 36.000 Menschen gesehen. Der bisherige Rekordbeitrag auf der eigenen Seite habe bei 6.000 Ansichten gelegen.