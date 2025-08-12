weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. 3. Internationaler Luther-Cup: Keine Kneipengaudi - Armwrestler aus aller Welt kommen nach Eisleben

Zum 3. Internationalen Luther-Cup am 23. August werden rund 100 Sportlerinnen und Sportler in Eisleben erwartet. Was den Zuschauern geboten wird.

Von Jörg Müller 12.08.2025, 16:00
Die Eisleber Armwrestler freuen sich schon auf den Luther-Cup.
Die Eisleber Armwrestler freuen sich schon auf den Luther-Cup. (Foto: Jörg Müller)

Eisleben/MZ. - Dass Armwrestling keine Kneipengaudi ist, sondern ein professioneller Kraftsport, bei dem es neben der Armkraft auf Technik, Geschwindigkeit und Erfahrung ankommt, dürfte sich in Eisleben und Umgebung längst herumgesprochen haben. Schließlich gibt es hier seit mehr als zehn Jahren eine kleine, sehr aktive Armwrestling-Truppe, die auch schon einige hochkarätige Veranstaltungen ausgerichtet hat.