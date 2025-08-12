Zum 3. Internationalen Luther-Cup am 23. August werden rund 100 Sportlerinnen und Sportler in Eisleben erwartet. Was den Zuschauern geboten wird.

Keine Kneipengaudi - Armwrestler aus aller Welt kommen nach Eisleben

Die Eisleber Armwrestler freuen sich schon auf den Luther-Cup.

Eisleben/MZ. - Dass Armwrestling keine Kneipengaudi ist, sondern ein professioneller Kraftsport, bei dem es neben der Armkraft auf Technik, Geschwindigkeit und Erfahrung ankommt, dürfte sich in Eisleben und Umgebung längst herumgesprochen haben. Schließlich gibt es hier seit mehr als zehn Jahren eine kleine, sehr aktive Armwrestling-Truppe, die auch schon einige hochkarätige Veranstaltungen ausgerichtet hat.