  4. Macher-Festival Ferropolis: Weltrekord-Holzachterbahn begeistert Fans

Macher-Festival in Ferropolis Mit Video: Zwei Weltrekorde gebrochen - YouTuber bauen irre Achterbahn mit Fans

Die „Real Life Guys“ bauen auf dem Macher-Festival in Ferropolis eine gigantische Achterbahn und knacken damit offenbar zwei Weltrekorde. Was mit der Rekordbahn jetzt geplant ist.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 12.08.2025, 18:08
Johannes Mickenbecker, Gründer der „Real Life Guys“, am Prototypen der Achterbahn. Das Macher-Festival soll Lust auf das Handwerk wecken.
Ferropolis/MZ - „Wir sind die Ersten weltweit“, freut sich Simon Schneider, 20 Jahre alt und Kopf hinter der Konstruktion. Vor ihm steht eine 350 Meter lange Achterbahn aus Holz und Rohren – gebaut nicht in Monaten, sondern in nur wenigen Stunden.