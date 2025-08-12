Die „Real Life Guys“ bauen auf dem Macher-Festival in Ferropolis eine gigantische Achterbahn und knacken damit offenbar zwei Weltrekorde. Was mit der Rekordbahn jetzt geplant ist.

Mit Video: Zwei Weltrekorde gebrochen - YouTuber bauen irre Achterbahn mit Fans

Johannes Mickenbecker, Gründer der „Real Life Guys“, am Prototypen der Achterbahn. Das Macher-Festival soll Lust auf das Handwerk wecken.

Ferropolis/MZ - „Wir sind die Ersten weltweit“, freut sich Simon Schneider, 20 Jahre alt und Kopf hinter der Konstruktion. Vor ihm steht eine 350 Meter lange Achterbahn aus Holz und Rohren – gebaut nicht in Monaten, sondern in nur wenigen Stunden.