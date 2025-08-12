Die Wiedervereinigung der Britpop-Band Oasis sorgte weltweit für Schlagzeilen. Der Klub Drushba in Halle nimmt dies zum Anlass, um der Band zu huldigen.

Ein Abend für Oasis in Halle - Warum Clubbetreiber das für eine gute Idee hält

Die Brüder Noel (links) und Liam Gallagher, hier im Jahr 2008, treten seit diesem Jahr wieder gemeinsam mit ihrer Band Oasis auf.

Halle (Saale)/MZ - Legendär ist der Streit zwischen den beiden Brüdern Liam und Noel Gallagher. Und riesengroß war auch das Echo, als sie bekannt gaben, wieder gemeinsame Sache zu machen. Im Juli standen die beiden dann mit ihrer Band Oasis erstmals nach 16 Jahren wieder zusammen auf der Bühne, um im britischen Cardiff ihr erstes Reunion-Konzert zu spielen.