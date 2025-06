Die Stadt Seeland wird sich ein eigenes Rettungsboot zulegen, um am Concordia und am Froser See im Notfall retten, bergen und löschen zu können. Wer die Kommune dabei unterstützt.

Bisher gibt es nur ein Rettungsboot der Wasserrettung des ASB, welches am Concordia See eingesetzt werden kann, aber unter Umständen nicht immer verfügbar ist.

Seeland/MZ - Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, die Wellen sanft über den Concordia See gleiten und alles an eine sommerliche Idylle erinnert, will man nicht daran denken, dass hier auch Schlimmes geschehen kann. Doch dafür möchte die Stadt Seeland künftig gewappnet sein. „Das Gesetz verlangt, dass die Feuerwehr für die Wasserrettung zuständig ist“, erläutert Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier, warum sich die Stadt nun ein Rettungsboot anschaffen werde.