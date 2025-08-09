Tötungsdelikt in Halle Tödliche Messerattacke in Halle: Frau nach Messerangriff in der Silberhöhe gestorben
In der Silberhöhe in Halle ist eine Frau nach einem Messerangriff an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich am Samstagabend, eine Tatverdächtige wurde festgenommen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
09.08.2025, 21:15
Halle (Saale)/MZ - Die schwer verletzte Frau, die nach einer Messerattacke im Stadtteil Halle-Silberhöhe in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist am späten Samstagabend gestorben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18 Uhr in der Hermann-Heidel-Straße.