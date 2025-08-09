Tötungsdelikt in Halle Tödliche Messerattacke in Halle: Frau nach Messerangriff in der Silberhöhe gestorben

In der Silberhöhe in Halle ist eine Frau nach einem Messerangriff an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Tat ereignete sich am Samstagabend, eine Tatverdächtige wurde festgenommen. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.