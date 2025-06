Nach langer Ungewissheit findet die 13. Auflage des Glauziger Spendenschwimmens statt. Was Organisator Christian Meyer kurz die Sprache verschlägt.

Spendenschwimmen in Glauzig wird zum großen Erfolg - Sogar der Chef muss eine Träne verdrücken

Torsten Kupka (blaues Trikot) überreicht seinen Spendenscheck an Christian Meyer (weinrot) und sein Team vom Kultur- und Freibadverein.

Glauzig/MZ. - Es gibt diese Momente im Leben, da fehlen einfach die Worte. Obwohl einem gerade das Adrenalin durch den Körper schießt und man voller Glückshormone ist, kommt einem kein Wort über die Lippen, weil es einfach in diesem einzigen Moment mit dem Reden nicht klappt. Genau so einen Moment hatte Christian Meyer am Sonnabendmittag zu überstehen.