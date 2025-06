Der geplante Flohmarkt im Medizinerviertel durfte am Sonntag nicht stattfinden. Der Organisator wurde kurz vorher informiert - und hat dafür kein Verständnis.

Warum hat die Stadt kurzfristig den Flohmarkt in der Friesenstraße untersagt?

Ärger um Veranstaltung in Halle

Mehrmals schon gab es in der Friesenstraße Flohmärkte.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntag stand Heiko Kühnert vor dem Gelände in der Friesenstraße und musste die Leute wegschicken, wie er erzählt. Denn an diesem Tag fand, anders als angekündigt, kein Flohmarkt statt. Der Fachbereich Sicherheit der Stadt Halle hatte dem Organisator Kühnert die Durchführung des Flohmarktes kurzerhand untersagt.