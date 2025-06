der Spruch auf dem T-Shirt eines jungen Mannes, der kürzlich in Halle an mir vorbeilief, hat mir zu denken gegeben. Dort stand: „Ich war noch nie in Westdeutschland.“ Erst wunderte ich mich darüber und überlegte dann, ob der Satz mit einem weiteren Aufdruck auf dem Rücken des T-Shirts vielleicht aufgelöst und in irgendeinen Zusammenhang gestellt wird. Doch beim Umdrehen sah ich den Mann nicht mehr. So blieb nur dieser Spruch. Ich dachte darüber nach, was ich auf so eine Botschaft entgegnen würde. „Glückwunsch?“ Oder eher: „Aber Hamburg ist schon ganz schön.“ Vielleicht auch: „Die Fahrt damals zu fünft im Ford Escort zu dem Konzert in Dortmund werde ich nie vergessen. Was da alles passiert ist.“ Ich habe dann mal gegoogelt und bin schnell fündig geworden. Das besagte T-Shirt gibt es für knapp 60 Euro online zu kaufen. Im Onlineshop heißt es dazu: „Brückenbau statt Mauerbau: Jedes Shirt ist ein Gesprächsöffner. Es lädt ein zu Diskussionen über die gemeinsame Geschichte und Zukunft Deutschlands.“ Ich fühl mich jetzt irgendwie ertappt.

Derweil konnte man angesichts der Fête de la Musique in Halle am Wochenende schon staunen: Da war auf einmal gefühlt die halbe Stadt auf den Beinen, wurde von Ziegelwiese bis Riveufer fröhlich getanzt und gehüpft. Es war ein besonderes Fest, das absolut nicht alltäglich ist. Alles super war allerdings auch da nicht.

Probleme beim Berufseinstieg haben häufig Jugendliche, die unter ADHS leiden. Eine Expertin berät am heutigen Montag im Auftrag der Arbeitsagentur Halle die Eltern junger Betroffener zum Thema Berufsstart. Sie kennt die Probleme aus eigener Erfahrung.

Ratschläge für Betroffene, die Opfer exhibitionistischer Handlungen werden, gibt derweil die Polizei. Anlass dafür sind zwei Vorfälle am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet. Die unbekannten Täter werden von der Polizei gesucht.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst