wie viele Leute sich wohl anstellen, wenn ein neuer Dönerladen zur Eröffnung einen Döner für einen Cent verkauft? Man durfte erwarten, dass es viele sind. Und so kam es dann auch, als am Freitag die Kette „Haus des Döners“ ihre erste Filiale in Halle am Leipziger Turm eröffnet hat. Aber: Hat es den Leuten auch geschmeckt?

Die Frage stellt sich auch beim Halleschen FC. Der Präsident des Fußballclubs hat nun angekündigt, die HFC-Fans zu Wursttestern zu machen. Wie das funktionieren soll, schreibt mein Kollege Dirk Skrzypczak in seinem Artikel. In jedem Fall hat ein anderer Fußballverein im Land, nämlich der 1. FC Magdeburg, in Sachen Wurst schon vorgelegt. Bratwürste des 1. FCM werden inzwischen auch im Supermarkt angeboten - sogar in Halle.

Nun kann man vom Süden des Landes nach oben in den Norden schauen - oder man blickt gleich in die Sterne. Es ist nämlich wieder Sternschnuppen-Zeit. Hier erfahren Sie, wo in Halle Sie die Perseiden am besten sehen können.

Im Saalekreis gesichtet wurden indes Autos der beliebten TV-Show Deko Queen. In der Nähe von Landsberg tauchte das TV-Team von Guido Maria Kretschmer auf. Wo genau, das verrät ihnen meinen Kollegin Luisa König.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst