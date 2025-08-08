Am Leipziger Turm hat am Freitag die erste Filiale der Kette „Haus des Döners“ in Halle eröffnet. Der Supersparpreis zur Eröffnung lockte Hunderte Menschen an.

Neueröffnung in Halle mit Angebot: Einen Döner gab's für einen Cent.

Halle (Saale)/MZ - Hunderte Menschen warteten am Freitag darauf, dass der neue Dönerladen am Leipziger Turm eröffnet. Die Schlange lief um den Turm herum und reichte bis zur Wilhelm-Külz-Straße oberhalb des Parks am Hansering.

Auf MZ-Nachfrage sagten die Meisten, das sie den Döner zum Eröffnungsangebot von nur einem Cent probieren wollen und wiederkommen würden, wenn er schmeckt.

Luca und Markus zählten am Freitag zu den ersten Kunden im neuen Imbiss. Foto: Denny Kleindienst

Und geschmeckt hat es vielen dann offenbar. Zu den ersten Kunden zählten Luca und Markus. Wie ihnen der Döner für einen Cent schmeckte? Beide nahmen einen Bissen. Und hoben dann jeweils den Daumen.

Bei dem Laden handelt es sich um die erste Filiale der Kette „Haus des Döners“ in Halle.