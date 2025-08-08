weather wolkig
  4. Sternschnuppen über Halle – die besten Tipps für die Perseiden

Tipps vom Planetariums-Chef Sternschnuppen im Anflug - wo man die Perseiden in Halle am besten sehen kann

Es ist wieder Sternschnuppen-Zeit. Wann das Himmelsspektakel seinen Höhepunkt erreicht, wann und wo man sie am besten sieht  und was es mit dem Wünschen auf sich hat.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 08.08.2025, 18:51
Ein faustgroßer Meteor, saust durch die Kuppel des Planetariums in Halle. Derzeit sind mit den Perseiden echte Meteore am Nachthimmel zu sehen. 
Halle (Saale)/MZ - Es geht um vier Buchstaben, doch der Unterschied ist enorm. „Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorschauer. Meteoriten, wie es fälschlich immer heißt, wären fatal“, sagt Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle.