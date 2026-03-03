Frischer Wind weht durch die Jugendarbeit in Gerbstedt. Jugendkoordinatorin Susanne Seidel wartet nicht darauf, dass die Kids in die Kernstadt kommen, sie bringt die Jugendarbeit raus aufs Dorf.

Werwölfe in Siersleben - Wie in Gerbstedt neue Akzente in der Jugendarbeit gesetzt werden

Gute Vorbereitung ist alles, auch beim Waffelbacken.

Siersleben/MZ - In der Einheitsgemeinde Gerbstedt wird die mobile Jugendarbeit weiter ausgebaut. Jugendkoordinatorin Susanne Seidel wartet nicht darauf, dass die Jugendlichen den Weg in die Kernstadt finden, nein, sie bringt das Angebot direkt dorthin, wo die Kinder und Jugendlichen zu Hause sind: in die Dörfer. Jetzt erst war sie in Hübitz und dann auch in Siersleben unterwegs.