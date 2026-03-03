Engagement im ländlichen Raum Visionen für Lost Place - Ostbeauftragte besucht preisgekrönten Verein in Pauscha

Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser ist zu Gast in Pauscha, wo der Leipziger „ebenso“-Verein große Pläne hat – und dafür im Ideenwettbwerb „machen!“ geehrt wird. Was er vorhat und welche spezielle Hürden es jedoch gibt. Ein Besuch vor Ort im Wethautal.