Engagement im ländlichen Raum Visionen für Lost Place - Ostbeauftragte besucht preisgekrönten Verein in Pauscha
Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser ist zu Gast in Pauscha, wo der Leipziger „ebenso“-Verein große Pläne hat – und dafür im Ideenwettbwerb „machen!“ geehrt wird. Was er vorhat und welche spezielle Hürden es jedoch gibt. Ein Besuch vor Ort im Wethautal.
Aktualisiert: 03.03.2026, 17:30
Pauscha - Leben ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Wer nach Pauscha kommt, denkt an ein Dorf im Dornröschenschlaf, das zwar idyllisch gelegen ist, aber schon bessere Zeiten erlebt hat.