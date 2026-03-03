weather heiter
  4. Engagement im ländlichen Raum: Visionen für Lost Place - Ostbeauftragte besucht preisgekrönten Verein in Pauscha

Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser ist zu Gast in Pauscha, wo der Leipziger „ebenso“-Verein große Pläne hat – und dafür im Ideenwettbwerb „machen!“ geehrt wird. Was er vorhat und welche spezielle Hürden es jedoch gibt. Ein Besuch vor Ort im Wethautal.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 03.03.2026, 17:30
Blick auf das Eingangstor des früheren und nunmehr verfallenen Ritterguts Pauscha. Teile des Ensembles stehen unter Denkmalschutz.
Pauscha - Leben ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar. Wer nach Pauscha kommt, denkt an ein Dorf im Dornröschenschlaf, das zwar idyllisch gelegen ist, aber schon bessere Zeiten erlebt hat.