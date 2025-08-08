ich hatte kürzlich meinen allersten Wespenstich. Eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können, aber so schlimm war es im Endeffekt gar nicht. Die spannendste Frage war ja: Bin ich allergisch oder nicht? Ich meine, wie soll man es wissen, wenn man nie zuvor gestochen wurde? Die kleinen gelb-schwarzen Tiere sind auch in unserer heutigen Ausgabe ein Thema. Denn in diesem Jahr scheint es besonders viele Wespen zu geben. Inwieweit das Auswirkungen auf die Gastronomie hat und warum die kleinen Tiere eigentlich einen besseren Ruf haben müssten, haben meine Kolleginnen für sie aufgeschrieben. Den Beitrag finden Sie auch unter: https://www.mz.de/lokal/halle-saale

Verliert der ehemalige Oberbürgermeister Halles, Bernd Wiegand, seine Altersbezüge? Nachdem das Disziplinarverfahren vorerst ruhte, geht das Gerichtsverfahren nun weiter. Sollte er verurteilt werden, hat das gravierende Auswirkungen auf seine Bezüge.

Die Lichterwelten in Halle kehren auch in diesem Jahr wieder in den halleschen Bergzoo zurück. In China arbeiten Künstler und Handwerker bereits an der siebten Auflage der Magischen Lichterwelten. Die sollen im Zoo als Insel der Fantasie größer und bunter werden als je zuvor. Was sich Besucher darunter vorstellen können und welche Themen aufgegriffen werden.

Haben Sie einen schönen Freitag und einen guten Start in das Wochenende.

Luisa König